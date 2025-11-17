DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 53,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.402 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,77 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
