DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 52,90 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 52,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,75 EUR. Mit einem Wert von 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.257 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2025 aus.

