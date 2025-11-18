DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Dienstagmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 51,40 EUR abwärts.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 51,40 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 50,20 EUR. Bei 50,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.941 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 9,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,05 EUR an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

