DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH fällt am Dienstagvormittag

DWS Group GmbH im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 50,40 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 50,40 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,35 EUR ab. Bei 50,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.009 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 11,03 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 29,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,88 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,05 EUR an.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

