DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,80 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 52,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,50 EUR. Bisher wurden heute 6.882 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 56,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 32,95 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,88 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,05 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie