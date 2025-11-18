DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.454 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Dienstagnachmittag ein

18.11.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 51,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,20 EUR -1,30 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 51,25 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,85 EUR. Zuletzt wechselten 60.084 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 9,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 30,93 Prozent wieder erreichen.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 54,63 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
12:11DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:11DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

