DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Dienstagnachmittag ein

DWS Group GmbH im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 51,25 EUR abwärts.

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 51,25 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,85 EUR. Zuletzt wechselten 60.084 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 9,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 30,93 Prozent wieder erreichen.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 54,63 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

