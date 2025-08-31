DAX24.007 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag stärker

01.09.25 09:24 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag stärker

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,91 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,71 EUR -0,05 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,91 GBP zu. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,92 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,92 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 71.678 Stück.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 16,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

