easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,64 GBP zu. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,68 GBP. Bei 4,62 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 703.686 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 21,39 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 13,57 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

