easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP zu.

Um 09:06 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP nach oben. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP zu. Bei 4,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 42.592 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,30 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 13,51 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

