Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Nachmittag freundlich

28.10.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 98,81 USD.

Das Papier von eBay konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 98,81 USD. Bei 99,10 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 98,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 292.126 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 56,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 42,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,46 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denis Radovanovic / Shutterstock.com

