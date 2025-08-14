Adyen-Aktie im Fokus: Wieso Jefferies das Kursziel für Adyen gesenkt hat
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen gesenkt. Die Einstufung bleibt aber bestehen. Hintergrund ist die kürzlich vorgelegte Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2.039 auf 1.835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt.
/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Adyen B.V. Parts Sociales News
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:01
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:01
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen