Das Analysehaus Jefferies sieht im Krebsmittel BNT327 von BioNTech, insbesondere dessen neu beleuchtetem Kombitherapie-Ansatz, einen interessanten klinischen Fortschritt.

Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen.

Nachdem es für die BioNTech-Aktie im gestrigen NASDAQ-Handel letztlich um 3,41 Prozent auf 108,65 US-Dollar nach oben gegangen war, notiert das Papier am Mittwoch zeitweise 0,12 Prozent leichter bei 108,52 US-Dollar.

