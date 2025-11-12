>>>
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Profil
Empfehlung positiv

BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie

12.11.25 15:37 Uhr
BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: Jefferies beflügelt den Kurs - Das steckt hinter der Krebs-Kombi-Therapie! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies sieht im Krebsmittel BNT327 von BioNTech, insbesondere dessen neu beleuchtetem Kombitherapie-Ansatz, einen interessanten klinischen Fortschritt.

Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen.

Nachdem es für die BioNTech-Aktie im gestrigen NASDAQ-Handel letztlich um 3,41 Prozent auf 108,65 US-Dollar nach oben gegangen war, notiert das Papier am Mittwoch zeitweise 0,12 Prozent leichter bei 108,52 US-Dollar.

/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

