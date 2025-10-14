DAX24.157 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

14.10.25 09:22 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 16,33 EUR zu.

E.ON SE
16,40 EUR 0,14 EUR 0,86%
Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 16,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 16,36 EUR. Bei 16,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 118.674 Stück.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

