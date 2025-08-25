DAX24.215 -0,2%ESt505.402 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.260 -0,1%Nas21.395 -0,3%Bitcoin94.387 -0,5%Euro1,1653 +0,3%Öl67,89 -1,2%Gold3.373 +0,2%
DAX tiefer -- US-Börsen starten stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Ermutigende Studie

Eli Lilly-Aktie zieht an: Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen

26.08.25 15:33 Uhr
NYSE-Aktie Eli Lilly beflügelt: Nächster Milliardenmarkt? Lilly peilt Zulassung für Abnehmtablette noch 2025 an | finanzen.net

Der mit Abnehmspritzen erfolgreiche US-Pharmakonzern Lilly will noch bis Jahresende die Zulassung für einen Gewichtssenker in Tablettenform beantragen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
617,40 EUR 18,40 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage neuer Studiendaten zu dem Wirkstoff Orforglipron mit, der in der Pille enthalten ist. In den Tests habe sich gezeigt, dass die Tablette das Gewicht der Probanden deutlich senken und die Blutzuckerwerte gravierend verbessern könne, wird der Präsident von Lilly Cardiometabolic Health, Kenneth Custer, in der Mitteilung zitiert. Damit liege Eli Lilly das notwendige Studienmaterial für den Zulassungsprozess vor.

Laut Konzernangaben verloren Probanden bei täglicher Einnahme einer Pille in 72 Wochen bis zu 9,6 Prozent ihrer Körpermasse. Patienten, die mit der höchsten Dosis behandelt worden waren, hätten im Schnitt rund 10 Kilo abgespeckt. "Die Daten sind wirklich ermutigend", sagte Custer der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Mittel war in der Studie Patienten verabreicht worden, die zugleich an hohem Übergewicht und Diabetes Typ 2 leiden; diese Gruppe hat typischerweise größere Probleme mit der Gewichtsabnahme.

Allerdings beendete etwa jeder zehnte Proband mit Höchstdosis die Behandlung wegen unerwünschter Nebenwirkungen. Weitere Details sollen auf einem Medizinerkongress veröffentlicht und in einer Fachzeitschrift publiziert werden.

Bei der jetzigen Testreihe handelt es sich um die zweite zulassungsrelevante Studie für Orforglipron. Mit den Ergebnissen der ersten Studie zur Abnehmtablette hatte Lilly die hohen Erwartungen am Markt hinsichtlich Nebenwirkungen und Gewichtsverlust noch enttäuscht. Insgesamt hatten an den beiden Testreihen weltweit mehr als 4500 Menschen teilgenommen.

Lilly und der dänische Konkurrent Novo Nordisk haben mit ihren auf neuartigen Wirkstoffen basierenden Abnehmspritzen die Behandlung von Adipositas in der jüngeren Vergangenheit bereits revolutioniert. Mit der Abnehmtablette ließe sich womöglich aber noch eine größere Patientengruppe erreichen.

Experten gehen davon aus, dass der weltweite Markt für Adipositas-Medikamente bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden Dollar (rund 81 Mrd Euro) erreichen wird. Die neuartigen Arzneien werden auch als GLP-1-Medikamente bezeichnet, da sie das entsprechende menschliche Hormon nachahmen.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Lilly-Aktie zeitweise 3,94 Prozent stärker bei 722,70 US-Dollar.

/tav/mne/stw

INDIANAPOLIS (dpa-AFX)

