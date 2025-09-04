EU-Kommission belegt Google mit Strafe von knapp 3 Milliarden Euro

DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow45.337 -0,6%Nas21.656 -0,2%Bitcoin94.416 -0,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,38 -2,2%Gold3.596 +1,4%
05.09.25 19:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
199,72 EUR 0,54 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Kim Mackrael und Sam Schechner

DOW JONES- Die Europäische Union hat Google wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro belegt. Es handelt sich um die zweitgrößte Kartellstrafe, die jemals von der EU verhängt wurde - nach einer im Jahr 2018 ebenfalls gegen Google verhängten Geldstrafe - und sie könnte die Spannungen mit der US-Regierung inmitten heikler Handelsgespräche verschärfen. Kartellbeamte mussten interne Bedenken des EU-Handelskommissars ausräumen, bevor sie die Geldstrafe verhängen konnten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Wer­bung

Die Europäische Kommission wirft dem Suchmaschinenkonzern vor, seine marktbeherrschende Stellung beim Kauf und Verkauf digitaler Anzeigen auf Webseiten und in Apps von Drittanbietern missbraucht zu haben, um Geschäfte auf seine eigene Werbeauktionsplattform - eine sogenannte Ad Exchange - zu lenken. Die Kommission hat dem Konzern 60 Tage Zeit gegeben, um darzulegen, welche Maßnahmen er ergreifen wird, um seinen "inhärenten Interessenkonflikt" zu lösen.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint es, dass Google seinen Interessenkonflikt nur durch strukturelle Maßnahmen, wie beispielsweise den Verkauf eines Teils seines Adtech-Geschäfts, wirksam beenden kann", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera in einer Stellungnahme.

Die Verhängung der Geldstrafe bekräftige "das unmissverständliche Engagement der EU für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts", sagte sie.

Wer­bung

Die Ad-Tech-Tools von Google sind für Internetnutzer weitgehend unsichtbar, bilden jedoch die Grundlage für einen Großteil des Kaufs und Verkaufs digitaler Anzeigen, durch die Websites und Apps im gesamten Internet finanziert werden. Dieser Geschäftsbereich macht zwar nur noch einen geringen Anteil am Google-Umsatz aus, ist aber nach wie vor eine „Cash Cow", die im zweiten Quartal rund 10 Prozent von Googles Werbeeinnahmen in Höhe von 71 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Google kündigte Berufung gegen die Entscheidung und die Geldstrafe der EU an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 13:13 ET (17:13 GMT)

