Gesco-Aktie: Frische Zahlen

Der Umsatz von Gesco ist um fünf Prozent auf rund 575 Millionen Euro gewachsen. Der Auftragseingang stieg um knapp acht Prozent in die Höhe. Das operative Ergebnis kletterte um 41 Prozent auf 48 Millionen Euro. Die Geschäfte der 18 Subunternehmen aus Industrien wie Stahlerzeugung oder Medizintechnik liefen gut.

Zum guten Ergebnis trug auch bei, dass im Vorjahr ein 7,5 Millionen Euro schweres Bußgeld wegen eines abgeschlossenen Kartellverfahrens bei der Tochter Dörrenberg Edelstahl angefallen war und Optimierungseffekte zu Belastungen in Höhe von drei Millionen Euro geführt hatten. Weil Gesco das Geschäftsjahr an den Kalender anpassen will, dauert es nur neun Monate. Trotz konjunktureller Eintrübung will die Gruppe um mindestens drei Prozent wachsen.

Fazit: Im August will Gesco nahezu eine Verdopplung der Dividende beschließen. Die Rendite liegt damit auf attraktivem Niveau.

















