DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Aktienkurs aktuell

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag stärker

21.11.25 12:04 Uhr

21.11.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag stärker

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,19 EUR 0,10 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.791 EVOTEC SE-Aktien.

Am 21.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,10 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 48,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,57 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 163,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
