EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag leichter

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 5,17 EUR.
Um 09:07 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 5,17 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,12 EUR ein. Bei 5,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.773 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Bei 10,10 EUR erreichte der Titel am 21.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,36 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 2,13 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,57 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.
Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je Aktie ausweisen dürften.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
