DAX23.464 +1,3%Est505.615 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.104 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

20.11.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,20 EUR 0,02 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,17 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,31 EUR. Bei 5,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.919 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 10,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 97,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,476 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen