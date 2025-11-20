EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,17 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,17 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,31 EUR. Bei 5,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.919 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 10,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 97,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,476 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau