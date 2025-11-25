DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.811 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
Expedia im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

25.11.25 16:09 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 253,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
212,70 EUR -0,55 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 253,26 USD. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 254,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 72.581 Expedia-Aktien.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 279,61 USD. Mit einem Zuwachs von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 USD belaufen.

Expedia gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 5,04 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent auf 4,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

