Eine neue Verkaufsempfehlung der Metzler Bank könnte die Aktien der Deutsche Bank am Montag in ihrer jüngsten Konsolidierung festhalten.

Auf Tradegate lagen die Papiere im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit 29,95 Euro kaum verändert zum Xetra-Schlusskurs am Freitag. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche um die 30-Euro-Marke fortsetzen.

Angesichts der Kursgewinne in den vergangenen 24 Monaten und in Erwartung eines voraussichtlich nicht deutlich zunehmenden Gewinnwachstums 2026 senkte Analyst Jochen Schmitt von der Metzler Bank den Daumen für Deutsche Bank.

Die Bewertung der Papiere sei anspruchsvoll, zumal die Renditen auf das eingesetzte Kapital die entsprechenden Kapitalkosten nicht mehr decken dürften. Nach zuvor "Hold" riet der Experte nun zu "Sell".

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)