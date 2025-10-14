FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 229,09 USD nach.

Das Papier von FedEx befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 229,09 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 227,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.515 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 34,67 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,97 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,24 Mrd. USD im Vergleich zu 21,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

