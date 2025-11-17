FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 265,15 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 265,15 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 264,68 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 86.068 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 16,36 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 36,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 USD je FedEx-Aktie aus.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,24 Mrd. USD – ein Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,17 USD im Jahr 2026 aus.

