FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Abend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 263,81 USD ab.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:01 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 263,81 USD. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 259,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57.173 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,95 Prozent. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 26,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,17 USD je FedEx-Aktie.

