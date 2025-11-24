FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Montagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 266,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von FedEx befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 266,50 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 266,50 USD. Bei 268,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.234 FedEx-Aktien.
Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,77 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 194,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,08 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.
In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.2024
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.2024
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen