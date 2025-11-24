FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Montagnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 266,50 USD.

Das Papier von FedEx befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 266,50 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 266,50 USD. Bei 268,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.234 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,77 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 194,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,08 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

