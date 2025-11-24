FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx steigt am Montagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 269,81 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:01 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 269,81 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 270,00 USD. Bei 268,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.442 FedEx-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Gewinne von 14,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 38,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.
Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.
Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,17 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.2024
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.2024
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen