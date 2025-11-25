FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx macht am Dienstagabend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 273,73 USD nach oben.

Um 20:02 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 273,73 USD nach oben. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 273,97 USD zu. Mit einem Wert von 268,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.583 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 11,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,17 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

