FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Nachmittag an Fahrt

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 269,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 1,1 Prozent auf 269,98 USD. Bei 271,00 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 12.526 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 308,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 12,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
