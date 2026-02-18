Fitch senkt Bayer-Ausblick auf negativ - Rating weiter "BBB"

DOW JONES--Fitch Ratings hat den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" reduziert, das langfristige Emittentenausfallrating "BBB" aber bestätigt. Die Änderung des Ausblicks spiegelt die Unsicherheit im Zusammenhang mit Bayers vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zur Beilegung aktueller und zukünftiger glyphosatbezogener Klagen wider, so die Bonitätswächter. Die Annahme des Vergleichs und ein positives Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA würden die Risiken durch Rechtsstreitigkeiten verringern, allerdings sehe man Unsicherheiten hinsichtlich der Umsetzung und des Zeitplans des Vergleichs, des Ausgangs des Urteils sowie der Finanzierung möglicher Auszahlungen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung