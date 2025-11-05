DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Aktienkurs aktuell

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Nachmittag ins Plus

05.11.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Nachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,96 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 12,96 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 960.004 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 13,97 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 7,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,81 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,669 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Ford Motor veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

mehr Analysen