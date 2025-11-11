Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Dienstagabend stärker
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 13,39 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 13,39 USD. Bei 13,44 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.404.128 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,97 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,33 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,91 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,669 USD je Ford Motor-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50,53 Mrd. USD gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren
Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen