Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 13,39 USD.

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 13,39 USD. Bei 13,44 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.404.128 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,97 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,33 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,91 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,669 USD je Ford Motor-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50,53 Mrd. USD gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind