Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ford Motor-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 13,07 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 13,07 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 968.913 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,97 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 6,85 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 54,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,05 USD je Aktie aus.

