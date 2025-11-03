freenet Aktie News: freenet am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 26,66 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 26,66 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,62 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.817 freenet-Aktien.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient