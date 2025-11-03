freenet Aktie News: freenet tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 27,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,00 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,12 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,98 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.940 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 39,11 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,70 Prozent.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,51 EUR je freenet-Aktie.

