freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf grünem Terrain

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,06 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 28,12 EUR. Mit einem Wert von 27,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 101.574 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Gewinne von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,21 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

