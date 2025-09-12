freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,02 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 28,12 EUR. Mit einem Wert von 27,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 101.574 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Gewinne von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,21 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

