Notierung im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Mittag kaum verändert

29.08.25 12:05 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,46 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 28,36 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 28,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.483 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,73 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

