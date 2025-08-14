Freitagshandel in Paris: CAC 40 freundlich

Euronext-Handel im Fokus

Der CAC 40 befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 7.921,60 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,342 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,594 Prozent auf 7.917,06 Punkte an der Kurstafel, nach 7.870,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7.896,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.945,27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.766,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.853,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.423,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 8.257,88 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 80.675 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,597 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

