Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,68 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.111 Fresenius SE-Aktien.
Bei 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,98 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,31 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,07 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.
