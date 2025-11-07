DAX23.647 -0,4%Est505.593 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
Profil
Kursverlauf

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag billiger

07.11.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,09 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,09 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.625 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 34,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,62 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 05.11.2025. Es stand ein EPS von 0,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
08:21Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
