Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 47,82 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,82 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 48,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 148.394 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,57 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 25.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Fresenius SE-Aktie.

