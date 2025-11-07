Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag höher

Kurs der Fresenius SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 48,42 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,25 EUR. Zuletzt wechselten 132.260 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 53,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 51,62 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 05.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,49 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse