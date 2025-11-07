Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 47,74 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 47,74 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,68 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 402.667 Fresenius SE-Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 50,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,28 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 51,62 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,62 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse