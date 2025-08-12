Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 44,63 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 44,63 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 44,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,49 EUR. Bisher wurden heute 45.061 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 44,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,18 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius-Aktie im Plus - Widerstand über 44 Euro

Fresenius SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG