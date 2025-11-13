DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienkurs im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

13.11.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 49,93 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,51 EUR -0,39 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 49,93 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.215 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Fresenius-Aktie moderat im Plus: Deutsche Bank hebt Kursziel für Fresenius auf 56 Euro an

Deutsche Bank AG beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen