Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 49,93 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 49,93 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.215 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

