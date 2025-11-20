Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 46,89 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.805 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,21 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 32,61 Prozent sinken.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,57 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren