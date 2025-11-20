Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 47,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 47,06 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.120 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 48,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,57 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 05.11.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je Aktie aus.

