Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,98 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,98 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,27 EUR. Bei 46,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.396 Fresenius SE-Aktien.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 48,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5,49 Mrd. EUR gegenüber 5,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

