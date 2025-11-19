DAX23.217 +0,2%Est505.557 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.546 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,41 -2,2%Gold4.072 +0,1%
Fresenius SE im Fokus
Profil
So bewegt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag tiefer

19.11.25 16:08 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 47,17 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 47,17 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,08 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.542 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 50,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Gewinne von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 49,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 05.11.2025. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

