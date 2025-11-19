Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag billiger

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 47,18 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 47,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 47,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.542 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 50,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,55 Prozent. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 52,57 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

