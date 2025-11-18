Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 47,37 EUR ab.
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 47,37 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 47,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 273.838 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 50,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,11 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,57 EUR für die Fresenius SE-Aktie.
Fresenius SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,49 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,37 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
